Zonguldak'ta Plajlar Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Plajlar Yeniden Açıldı

Zonguldak\'ta Plajlar Yeniden Açıldı
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4 günlük deniz yasağının ardından Zonguldak'ta plajlarda yoğunluk yaşandı, güvenlik önlemleri alındı.

Zonguldak'ta sona eren 4 günlük denize giriş yasağının ardından vatandaşlar plajlara akın etti.

Valilik tarafından kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olması nedeniyle alınan yasak kararının sona ermesinin ardından plajlarda yoğunluk yaşandı.

Sıcak hava ve nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyenler, Kapuz Plajı'nda denizin keyfini çıkardı.

Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattında güvenlik şamandıralarının çekildiği tesiste, olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir alındı.

Cankurtaran ekipleri, güvenlik şamandıralarını geçen vatandaşlara anons yaparak uyarılarda bulundu.

Kentte hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 19,7 derece, nem ise yüzde 73 olarak ölçüldü.

Cankurtaran Hasan Sarı, gazetecilere, kentte 4 gündür denize girişlerin yasak olduğunu anımsattı.

Bu süreçte tesisin tadilatını ve tamiratını yaptıklarını belirten Sarı, "Tesis temizliği yapıldı, çöpler temizlendi. Bu süreçte tesisimiz yeniden açılmış gibi oldu. Halkımız yeniden denize girmeye başladı. 6 cankurtaran olarak görev yapıyoruz. Bu zamana kadar çok şükür bir can kaybımız olmadı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Plajlar Yeniden Açıldı - Son Dakika

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