Zonguldak\'ta Restorana Silahlı Saldırı: İki Sanığa Hapis Cezası

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde restorana ateş açıp 2 kişinin yaralanmasına neden olan Kerem Can C. (23), 6 yıl 8 ay hapis cezasına, onu azmettiren ve firar ettiği ortaya çıkan Yunus Y. (30) 17 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 25 Kasım 2022'de Ereğli ilçesinde Yalı Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Yunus Y., iddiaya göre restoran sahibi Onur Ç.'den haraç istedi. Taraflar arasında yaşanan gerginlik sonrası Onur Ç. ile arkadaşı Şaban A. (58), restoran önünde silahlı saldırıya uğradı. Kar maskeli Kerem Can C. kaçarken, Onur Ç. ile arkadaşı hastanedeki tedavileri sonrası taburcu oldu. Olay ile ilgili Kerem Can C. ile onu azmettirdiği belirlenen Yunus Y. yakalanıp, tutuklandı.

DURUŞMADAN ÖNCE FİRAR ETMİŞ

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kerem Can C. hakkında 'Silahla kemik kırığına ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Silahlı olası kastla yaralama' suçlarından, Yunus Y. hakkında da 'Birden fazla kişi tarafından iş yerinde yağmaya teşebbüs', 'Silahla kasten yaralama' Yaralamaya azmettirme' suçlarından dava açıldı. 6 ay tutuklu kalan Kerem Can C. ile Yunus Y. davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Kerem Can C. serbest kalırken, Yunus Y. başka bir suçtan dolayı cezaevinde kalmaya devam etti. Diğer yandan kapalıdan açık cezaevine geçeceği süre için izin verilen Yunus Y.'nin karar duruşmasından 5 gün önce cezaevine teslim olmadığı, firar ettiği ortaya çıktı.

SİLAHLI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Onur Ç. ile Şaban A.'nın yaralanmasına ilişkin davada karar duruşması görüldü. Firari sanık duruşmada yer almazken, Kerem Can C. SEGBİS aracılığı ile katıldı. Mahkeme heyeti, Kerem Can C. hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Yunus Y. hakkında ise 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan indirim uygulanmadan 8 yıl, 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan da 9 yıl olmak üzere toplamda 17 yıl hapisle cezalandırıldı.

Diğer yandan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; elinde tabanca olan Kerem Can C.'nin restorana, restoran önünde bekleyenlere ve çevreye rastgele ateş attığı anlar yer aldı.

HABER: Mutlu YUCA-Ali Sencer ARSLAN/EREĞLİ(Zonguldak),