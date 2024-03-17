Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak\'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sahipli 3 maden ocağının ruhsatsız işletildiği tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda ocaklar kapatıldı ve malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

17.03.2024 11:01  Güncelleme: 11:02
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Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde sahipli 3 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.

Bir vagon, 15 ton kömür ile 70 metre ray bulunan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.

Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı - Son Dakika

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