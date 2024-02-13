Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak\'ta Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen bir maden ocağı kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ocakta vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, ocağın imha işlemlerini gerçekleştirdi.

13.02.2024 16:28
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen ocakta vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, ocağın imha işlemlerini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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