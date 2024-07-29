Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağı kapatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.
Ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağında 2 ton kömür ve 20 metre ray ele geçirildi.
Söz konusu maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Ele geçirilen malzeme, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağı kapatıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?