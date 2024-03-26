Zonguldak\'ta ruhsatsız maden ocağındaki iş kazasında 1 kişi öldü, 1 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında vagon ile vinç arasına sıkışan işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçeye bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 49 yaşındaki Muhammed Korkut, vagon ile vinç arasına sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine sıkıştığı yerden çıkarılan Korkut, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Korkut, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen T.M. ile kaza anında Korkut ile çalışan K.A. polislerce gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.A. savcılık tarafından serbest bırakıldı, nöbetçi hakimliğe çıkarılan T.M. tutuklandı.
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