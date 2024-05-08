Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 5 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 5 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı

Zonguldak\'ın Kilimli ilçesinde 5 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 maden ocağı kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Kilimli ilçesinde bulunan 5 maden ocağında 75 metre ray, vagon, vinç, kazma ve el arabası ele geçirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edilen maden ocakları, ele geçirilen malzemeler ise Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

08.05.2024 13:25
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağında 75 metre ray, vagon, vinç, kazma ve el arabası ele geçirildi.

Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 5 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı - Son Dakika

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