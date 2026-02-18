Zonguldak'ta Rüşvet Operasyonu - Son Dakika
18.02.2026 13:17
Zonguldak'ta rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenleyen bir doktor tutuklandı, başka zanlılara adli kontrol.

Zonguldak'ta rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında bir aile hekiminin rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlediği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Yaklaşık 6 ay süren fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda doktor R.Y. ile ona rüşvet verdiği öne sürülen S.A. (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.Y. "rüşvet alma" suçundan tutuklandı, S.A. hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Olayla ilgili M.A'nın (31) ise başka bir suçtan tutuklu bulunduğu, alınan rüşvet miktarının hazırlanacak MASAK raporuyla netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

