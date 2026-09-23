Zonguldak\'ta sağanak sonrası limanda deniz suyu sarı ve kahverengiye döndü

Zonguldak'ta sağanak sonrası limanda deniz suyu sarı ve kahverengiye döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren görülen sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Derelerden taşınan çamurlu su limanda deniz suyunu sarı ve kahverengi tonlara çevirdi; çöpler birikti ve dalga boyu yükseldi.
Zonguldak'ta sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Şiddetini artıran yağış sonucu derelerden taşınan çamurlu su, Zonguldak Limanı'nda deniz suyunun sarı ve kahverengi tonlarına bürünmesine yol açtı.
Yağmur sularıyla taşınan çöpler de limanda birikti.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?