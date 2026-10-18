Zonguldak'ta sağanak su birikintisi oluşturdu, Çaydamar'da dükkanları su bastı - Son Dakika
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Zonguldak'ta sağanak su birikintisi oluşturdu, Çaydamar'da dükkanları su bastı

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Zonguldak\'ta sağanak su birikintisi oluşturdu, Çaydamar\'da dükkanları su bastı
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Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, araçlar güçlükle ilerledi. Çaydamar Mahallesi'nden geçen derenin debisi yükselirken bazı dükkanları su bastı; AFAD, polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Tıkanan mazgalları açmaya çalışan belediye ekipleri, iş makineleriyle yollara taşınan moloz yığınlarını kaldırdı.

Kentin bazı noktalarında ufak çaplı toprak kaymaları meydana geldi.

İhbarlar üzerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

Çaydamar Mahallesi'nden geçen derenin debisi yükselirken, bazı dükkanlara su bastı. Dükkan sahipleri kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizledi.

Kaynak: AA
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