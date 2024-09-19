Zonguldak\'ta Sağanak Yağmur Sorun Yarattı

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ZONGULDAK'ta sağanak etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluşurken sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından Bahçelievler Mahallesi ve kentin farklı noktalarındaki sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar, yağmurun altında ıslanırken su birikintilerini geçmekte güçlük çekti. Bazılarının şemsiyeye rağmen ıslandıkları görüldü. Sürücüler ise su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bazı yollarda çamur renginde su akıntıları oluştu. Sağanak öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,