- Zonguldak'ta Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı'da Kadir Gecesi dolayısıyla 250 yıllık Merkez Camii'nde Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.
Merkez Camii'nde teravih namazını kılmaya gelen Alaplılılar, camiyi doldurdu. Kılınan teravih namazının ardından Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ilçe halkına gösterildi. Salavatlar getiren ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu. Cami imamı Sakal-ı Şerif'i elinde tutarken, vatandaşlar ellerini Sakal-ı Şerif'e sürerek dualar okudu. Bazı kişilerin ise Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalışması izdihama sebep oldu.
Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalışırken duygulu anların yaşandığı görüldü. Teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif-i görmek isteyen vatandaşlar, cami içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu. Hz. Peygambere saygı ve sevgilerinin tezahürü olarak Sakal-ı Şerif-i ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif-e dokunarak tekbirler eşliğinde salavat getirdi. Ziyaret, ilk olarak erkeklere açılırken, daha sonra kadınlara ziyarete açıldı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif-i görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Hz. Peygamberin bir parçasını gördükleri için mutlu olduklarını ve duygulandıklarını aktardı.
Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif'i dualar ve salavatlar eşliğinde ziyarete açtıklarını söyledi. Sakal-ı Şerif'e büyük bir sevgi seli oluştuğunu ifade eden Çelik, "Böyle güzel bir gecede Sakal-ı Şerif'i görmek için ilçeye bağlı bütün köy ve beldelerden bir çok vatandaşın camilere akın etti" dedi.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup arkadaş, şehir turu sırasında yaşanan tartışma sonucu bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, jandarma ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Kadir Gecesi programında cemaat, semaya ellerini açarak şükür ve af dileklerinde bulundu. Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen özel program, Ulu Cami'de yapıldı ve Şuhut halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif, salavatlar, tekbirler ve kasidelerle devam etti. İlçe Müftüsü Fatih Aytekin'in sohbet ve dua yapmasının ardından program sona erdi.
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