Zonguldak'ta Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Zonguldak Alaplı'da Kadir Gecesi dolayısıyla 250 yıllık Merkez Camii'nde Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Teravih namazının ardından Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ilçe halkına gösterildi. Ziyaretçiler Sakal-ı Şerif'e dokunarak dualar okudu ve fotoğraf çekmeye çalıştı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

06.04.2024 02:54  Güncelleme: 02:55
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- Zonguldak'ta Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı'da Kadir Gecesi dolayısıyla 250 yıllık Merkez Camii'nde Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Merkez Camii'nde teravih namazını kılmaya gelen Alaplılılar, camiyi doldurdu. Kılınan teravih namazının ardından Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ilçe halkına gösterildi. Salavatlar getiren ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu. Cami imamı Sakal-ı Şerif'i elinde tutarken, vatandaşlar ellerini Sakal-ı Şerif'e sürerek dualar okudu. Bazı kişilerin ise Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalışması izdihama sebep oldu.

Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalışırken duygulu anların yaşandığı görüldü. Teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif-i görmek isteyen vatandaşlar, cami içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu. Hz. Peygambere saygı ve sevgilerinin tezahürü olarak Sakal-ı Şerif-i ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif-e dokunarak tekbirler eşliğinde salavat getirdi. Ziyaret, ilk olarak erkeklere açılırken, daha sonra kadınlara ziyarete açıldı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif-i görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Hz. Peygamberin bir parçasını gördükleri için mutlu olduklarını ve duygulandıklarını aktardı.

Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif'i dualar ve salavatlar eşliğinde ziyarete açtıklarını söyledi. Sakal-ı Şerif'e büyük bir sevgi seli oluştuğunu ifade eden Çelik, "Böyle güzel bir gecede Sakal-ı Şerif'i görmek için ilçeye bağlı bütün köy ve beldelerden bir çok vatandaşın camilere akın etti" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi - Son Dakika

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