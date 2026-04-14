Zonguldak'ta Seçim Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Hacıbektaşoğlu, il genel meclisi seçimlerindeki arbede ve itirazlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, arbede çıkan il genel meclisi seçimleriyle ilgili açıklama yaptı.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, olağan seçimlerin yapılmasının ardından itirazların geldiğini ve meclisin seçim günü dağıldığını, CHP'li grubun, meclis salonuna kimseyi almamasından kaynaklı yaşanan olayların üzücü olduğunu söyledi.

Ertesi gün seçimlerin kaldığı yerden devam ettiğini ve kararların alındığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Kararlarını kanuna göre bize gönderdiler zaten. Biz de baktık, hukuka aykırı durum görmedik. Dolayısıyla yine 5302 sayılı kanun gereği il genel meclisinin kararları kesinleşmiş oldu." dedi.

Hacıbektaşoğlu, seçim sonuçlarında itiraz edilecek bir husus göremediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Süreci yakından takip ettik. İstenmeyen bazı olaylar oldu. Onları bir tarafa bırakırsak, burada kanun çok açık. 5302 sayılı kanun ve il genel meclisi çalışma yönetmeliğinde il genel meclisi başkanlığının divana başkanlık yapacağı açık. Dolayısıyla orada ne olacağına, ne olmayacağına, geçerli olup olmayacağına sadece divan karar verir. Onun dışında valilik veya herhangi bir merciin bir yetkisi yoktur. Dolayısıyla bunun itiraz yeri de yargıdır. Tüm işlemler yargıya açıktır. Esasında genel itirazlar, kanunu, yönetmeliği anlamamaktandır. Bunu herkes anlayabilir."

İl genel meclisindeki tüm üyelerin kendileri için aynı olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, herkesin başkan seçilebileceğini, bu durumun kendileri için değişmeyeceğini kaydetti.

Seçimlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ile il başkanlığından yapılan açıklamaları "tatsız" olarak nitelendiren Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak gerçekten demokratik olgunluğun yüksek olduğu bir yer. İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi her vatandaşımıza, muhtarımıza tarafsız hizmetler yapar. Her il genel meclisi üyemizi ciddiye alır, önemser. Biz işin hizmet tarafındayız, biz kimsenin bir şeyine ortak olmayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 13:59:27. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.