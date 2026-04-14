Zonguldak\'ta Seçim Tartışmaları

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, arbede çıkan il genel meclisi seçimleriyle ilgili açıklama yaptı.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, olağan seçimlerin yapılmasının ardından itirazların geldiğini ve meclisin seçim günü dağıldığını, CHP'li grubun, meclis salonuna kimseyi almamasından kaynaklı yaşanan olayların üzücü olduğunu söyledi.

Ertesi gün seçimlerin kaldığı yerden devam ettiğini ve kararların alındığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Kararlarını kanuna göre bize gönderdiler zaten. Biz de baktık, hukuka aykırı durum görmedik. Dolayısıyla yine 5302 sayılı kanun gereği il genel meclisinin kararları kesinleşmiş oldu." dedi.

Hacıbektaşoğlu, seçim sonuçlarında itiraz edilecek bir husus göremediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Süreci yakından takip ettik. İstenmeyen bazı olaylar oldu. Onları bir tarafa bırakırsak, burada kanun çok açık. 5302 sayılı kanun ve il genel meclisi çalışma yönetmeliğinde il genel meclisi başkanlığının divana başkanlık yapacağı açık. Dolayısıyla orada ne olacağına, ne olmayacağına, geçerli olup olmayacağına sadece divan karar verir. Onun dışında valilik veya herhangi bir merciin bir yetkisi yoktur. Dolayısıyla bunun itiraz yeri de yargıdır. Tüm işlemler yargıya açıktır. Esasında genel itirazlar, kanunu, yönetmeliği anlamamaktandır. Bunu herkes anlayabilir."

İl genel meclisindeki tüm üyelerin kendileri için aynı olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, herkesin başkan seçilebileceğini, bu durumun kendileri için değişmeyeceğini kaydetti.

Seçimlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ile il başkanlığından yapılan açıklamaları "tatsız" olarak nitelendiren Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak gerçekten demokratik olgunluğun yüksek olduğu bir yer. İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi her vatandaşımıza, muhtarımıza tarafsız hizmetler yapar. Her il genel meclisi üyemizi ciddiye alır, önemser. Biz işin hizmet tarafındayız, biz kimsenin bir şeyine ortak olmayız." ifadelerini kullandı.