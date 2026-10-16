Zonguldak\'ta silah operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta silah operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı ve adreslerde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken 2'sine adli kontrol uygulandı, 1'i serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Valilik açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü, 576 tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız yivsiz tüfek, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.???????
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