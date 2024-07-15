Zonguldak'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Zonguldak Belediyesine ait Kapuz Plajı'nda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.K. ve H.G. silahla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sırasında tarafların yakınları arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti. Görevli A.B. ise gözaltına alındı.

15.07.2024 01:41
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Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Zonguldak Belediyesine ait Kapuz Plajı'nda, plaj görevlisi A.B. ile M.K. ve H.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. ve H.G. silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaralıların hastaneye sevki sırasında tarafların yakınları arasında çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de söz konusu yere gelerek ekiplerden bilgi aldı.

A.B. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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