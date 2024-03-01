Zonguldak'ta sis etkili oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta sis etkili oldu

Zonguldak\'ta sis etkili oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle deniz ulaşımı da etkilendi. Sis sebebiyle yer yer görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle sürücüler kara yolunda tedbirli seyahat etti.

01.03.2024 13:42  Güncelleme: 13:46
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Zonguldak'ta sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sisten deniz ulaşımı etkilendi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sisten deniz ulaşımı da etkilendi. Hava sıcaklığının 11 dereceye kadar düştüğü Zonguldak'ta, kara yolunda da sürücüler görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle tedbirli seyahat etti.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta sis etkili oldu - Son Dakika
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