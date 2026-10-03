Zonguldak'ta su basan Gökgöl Mağarası 10 günlük onarımın ardından ziyarete açıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta su basan Gökgöl Mağarası 10 günlük onarımın ardından ziyarete açıldı

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Zonguldak\'ta su basan Gökgöl Mağarası 10 günlük onarımın ardından ziyarete açıldı
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Zonguldak'ta 23 Eylül'de yağışla yükselen dere nedeniyle su basan Gökgöl Mağarası, 10 günlük temizlik ve onarımın ardından ziyarete açıldı. 875 metrelik yürüyüş yolunun büyük bölümü sular altında kalan mağaraya ziyaretçi girişi durdurulmuştu.

ZONGULDAK'ta, yağış nedeniyle su bastığı için ziyarete kapatılan Gökgöl Mağarası, 10 günlük temizlik ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Zonguldak'ta bulunan yaklaşık 350 milyon yıl önceki Karbonifer döneme tarihlenen ve 3 bin 350 metre uzunluğa sahip Gökgöl Mağarası'ndan geçen dere, kentte etkili olan yağış nedeniyle 23 Eylül'de yükseldi. Dere suyunun yükselmesiyle mağarayı su bastı. Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan ve doğal güzellikleriyle de öne çıkan mağaranın 875 metrelik yürüyüş yolunun büyük bir kısmı sular altında kaldı. Suların tahliye edilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlatırken, mağaraya ziyaretçi girişi durduruldu.

Mağara içindeki suyun tahliyesi, balçığın temizlenmesi, elektrik hattı ve aydınlatmaların onarımı ile kırılan camların değiştirilmesi çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 gün sonra yeniden ziyarete açıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta su basan Gökgöl Mağarası 10 günlük onarımın ardından ziyarete açıldı - Son Dakika
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