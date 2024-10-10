Zonguldak'ta Tarihi Eser Operasyonu

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Zonguldak'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.Y'nin (53) tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

H.Y'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada, tüfek, kılıç, hançer, soğuk mühür, 10 obje, 2 kama, tarihi tabanca, 2 haç simgesi ve silah fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.