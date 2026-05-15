Zonguldak\'ta Tarım Aracı Elektrik Direğine Çarptı

15.05.2026 15:17
Alaplı'da pat pat aracı elektrik direğine çarptı, 6 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Güzelyalı köyü mevkisindeki tarladan Alaplı-Akçakoca kara yoluna giden M.K'nin kullandığı tarım aracı, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

