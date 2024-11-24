Zonguldak'ta Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Tabancayla Vuruldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Tabancayla Vuruldu

Zonguldak\'ta Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Tabancayla Vuruldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde E.G., köylüsü C.Ö. tarafından tabancayla vuruldu. C.Ö. olay sonrası kaçarken, E.G. hastaneye kaldırıldı.

24.11.2024 19:58  Güncelleme: 19:59
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ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde E.G., tartıştığı köylüsü C.Ö. tarafından tabancayla vuruldu. C.Ö. olay sonrası kaçarken, E.G. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı İsafahıklı köyünde meydana geldi. Aynı köyde oturan C.Ö. ve E.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ö., belinden çıkardığı tabancayla E.G.'ye ateş etti. E.G. kanlar içerisinde kalırken, C.Ö. ise kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. E.G. sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma, C.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Tabancayla Vuruldu - Son Dakika

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