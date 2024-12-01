Zonguldak\'ta Tartışma Sonrası Minibüsle Atölyeye Daldı

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde O.Ç. (28), tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı. Atölyede çalışan 6 kişi, kaçarak minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 29 Kasım'da Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde meydana geldi. Babasıyla M.Ç. ile tartışan O.Ç., onun çalıştığı ahşap atölyesine minibüsle daldı. İş yerinde çalışan 6 kişi, kaçıp minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Makineleri ve istiflenen ahşap malzemeleri minibüsle deviren O.Ç. kaçtı. Olay anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahipleri Köksal Tekin ve oğlu Gökhan Tekin, çalışanlarıyla birlikte Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne giderek şikayetçi olunca gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BABASI DA ABİSİ DE ŞİKAYETÇİ'

Adliye binası önünde açıklama yapan iş yeri sahibi Gökhan Tekin, "Atölyemdeki bütün makinelerimi yıkıyor. İşçilerimin üzerine arabayı sürüyor. Canlarını zor kurtarıyorlar. Şimdi hakim karşısına çıktı. Hakim karşısında adli kontrolle serbest bırakıldı. 6-7 dosyası var. Babası da şikayetçi, abisi de şikayetçi, annesi de şikayetçi olmasına rağmen adaletimiz yerini bulmuyor" dedi.

Haber-Kamera: Sinan Kabatepe/Ereğli (ZONGULDAK)