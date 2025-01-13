Zonguldak\'ta Tefecilik Operasyonu

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte tefecilik yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Üç ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda yapılan operasyonda tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.