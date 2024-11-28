Zonguldak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Ç.K'nin kullandığı 67 AEG 201 plakalı tır, Bülent Ecevit Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim P'ye (65) çaptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan İbrahim P. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Güzergahta güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ulaşımı bir süre kontrollü sağladı.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Tır Çarpması: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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