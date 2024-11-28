Zonguldak\'ta TIR Kazasında 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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ZONGULDAK'ta yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı İbrahim Poyraz (72), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Çetin K. yönetimindeki 67 AEG 201 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Poyraz'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Çetin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. TIR'ın yoldan çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.