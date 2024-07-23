Zonguldak'ta Tomruk Yüklü Kamyonun Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tomruk yüklü kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Mollebey köy yolu Kefkenaltı mevkisinde elektrikli bisiklet kullanan Nişan Kesgin'e (32), E.Y'nin (34) kullandığı 67 SF 802 plakalı tomruk yüklü kamyon arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Kesgin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
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