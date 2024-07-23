Zonguldak'ta Tomruk Yüklü Kamyonun Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Tomruk Yüklü Kamyonun Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Mollebey köy yolu Kefkenaltı mevkisinde meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Nişan Kesgin'e tomruk yüklü kamyon arkadan çarptı. Kazada Kesgin hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

23.07.2024 20:31
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tomruk yüklü kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mollebey köy yolu Kefkenaltı mevkisinde elektrikli bisiklet kullanan Nişan Kesgin'e (32), E.Y'nin (34) kullandığı 67 SF 802 plakalı tomruk yüklü kamyon arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Kesgin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Tomruk Yüklü Kamyonun Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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