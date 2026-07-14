Zonguldak\'ta Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yahya Ergin (81) ile eşi Aysel Ergin (80) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Yahya Ergin yönetimindeki 67 UA 738 plakalı otomobil ile Numan A. (22) yönetimindeki 06 CAM 67 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, savrulup yol kenarındaki su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Yahya Ergin ile eşi Aysel Ergin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ergin çifti yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından TIR şoförü Numan A. gözaltına alındı.