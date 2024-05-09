Zonguldak\'ta Traktör Devrilmesi Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Halis D'nin (64) kullandığı 14 BC 745 plakalı traktör, Özyurt köyündeki ormanlık alana devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan 3 çocuk babası Halis D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Halis D'nin cenazesi, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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