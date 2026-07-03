Zonguldak'ta Usulsüzlük Davasında Gelişmeler - Son Dakika
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Zonguldak'ta Usulsüzlük Davasında Gelişmeler

03.07.2026 13:46
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Devrek Belediyesindeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili 30 sanığın yargılamasına devam edildi.

Zonguldak'ta Devrek Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin aralarında eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da bulunduğu 1'i tutuklu 30 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu T.U, 12 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Y.E.Ö, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık N.Ç. üzerinden belediyeye rüşvet verdiği iddiasıyla yargılanan sanık Y.E.Ö, N.Ç. ile uzun yıllara dayanan aile dostluklarının bulunduğunu belirterek, eşinin vefatının ardından maddi sıkıntı yaşadığını düşündüğü için kendisine destek olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının, hesabına Devrek Belediyesinden ödeme yapıldığı tarihlerde N.Ç'ye para gönderdiği yönündeki tespitleri sorması üzerine Y.E.Ö, bunun tesadüf olduğunu savunarak, ailesiyle N.Ç'ye maddi yardım yaptıklarını ifade etti.

N.Ç. ise iddianamede belirtilen bazı tarihlerde görevde olmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Sanık A.Y. de diğer sanıklarla aile dostluklarının olduğunu, onlara gönderdikleri paraların yardım ve hediye amacı taşıdığını ileri sürdü.

Sanık Bozkurt ise "Alacaklı olan benken sanık kısmında da oturuyorum. Annemin bakıma ihtiyacı var, kendi sağlık problemlerim var. Devletimin vereceği kararlardan kaçmam. Bu dava sonuçlanana kadar mezara bile girmemeye kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, duruşmalara eksiksiz katıldığını, kaçma şüphesinin bulunmadığını söyleyerek, hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık T.U, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, "Bir suç işledim ama bu suçu tek başıma işlemedim. İki kızım var. Biri beni şehir dışında çalışıyor biliyor. Onların yanında olmak istiyorum. Bildiklerimi anlattım ancak bildiklerimin yanında aklıma gelmeyenler de var. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamı ile sanık Bozkurt hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Heyet, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına ve bilirkişi raporlarının beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Devrek Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 18 Nisan 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile 9 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan T.U. tutuklanmış, Bozkurt hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 265 sayfalık iddianamede, Bozkurt hakkında 8 kez "nitelikli zimmet" suçundan 144 yıla, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 10 yıla, 2 kez "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 16 yıla ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 7 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, aralarında belediye yetkilileri ve çalışanlarının da bulunduğu 29 sanık için ise "rüşvet alma", "rüşvet verme", "zimmet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "haksız mal edinme" suçlarından da değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

Zonguldak, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Devrek, Güncel, Son Dakika

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