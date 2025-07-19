Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Devrek ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce durdurulan bir otomobilde ve içinde bulunan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.