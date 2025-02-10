Zonguldak'ta Yağışlar Yol Çökmesine Neden Oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Yağışlar Yol Çökmesine Neden Oldu

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yoğun yağışlar sonrası meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanacak. AFAD ve belediye ekipleri bölgedeki önlemleri aldı.

10.02.2025 13:12  Güncelleme: 13:18
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Yağışlar sonrası yol evin bahçesine çöktü, ulaşım tek şeritten sağlanacak

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi'nde yoğun yağış ve kar nedeniyle yol çökmesi meydana geldi. Olayın ardından ekipler bölgede gerekli tedbirleri alırken çöken yol dron ile görüntülendi. Yolun tek şeritten ulaşıma açılacağı öğrenildi.

İlçeye bağlı Taşbaca Mahallesi Meşe Caddesi'nde kar ve yağmur sonrası mahalle yolu çöktü. Ekipler ihbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve belediye ekipleri önlem amacıyla yolu geçici olarak trafiğe kapattı.

Mahalle Muhtarı Kibar Arıkan, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "Yağan yağmur ve kardan dolayı mahallemizde çökme meydana geldi. Yol çöktü. Belediye, AFAD ve emniyet yetkilileri gereken tedbirleri aldı. Devamında tekrar bir göçme meydana geldi. Şu an itibariyle çalışma yapılıyor. Yakın zamanda orası betonlanıp daha sağlam bir şekle gelecek" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar için acil bir tehlike bulunmadığını vurgulayan Arıkan, "Şu anda acil olarak vatandaşın evinde çatlama, yıkılma gibi bir durum gözükmüyor. Arazi yapıları nedeniyle tehlike meydana gelebilir. Ama bunun üzerine önlemler alınıyor. Belediye ve AFAD ekipleri bu konuda çalışma yapıyor" şeklinde konuştu.

Yaşanan çökme nedeniyle bölgedeki yolun tedbir amaçlı trafiğe kapatıldığını belirten Arıkan, yapılacak incelemelerin ardından yolun tek şerit olarak açılacağını duyurdu. Arıkan, "Yakın zamanda çalışma yapılacak. Toplantı düzenlenip ona göre karar verilecek. Tedbir amaçlı dün akşam yol kapatıldı. İnceleme sonucunda bakıldığında yolun tek şeritte çalışmasında bir sakınca görülmüyor. Tek şerit olarak inşallah yolu açacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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