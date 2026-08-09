Zonguldak'ta yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu.

Elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu Uzunkum sahilinde denize giren Hakan Ergin (34), bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan Ergin, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yaptığı, eski futbolcu ve klasman hakemi olduğu öğrenilen Ergin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.