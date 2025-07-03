Zonguldak'ta Yaz Spor Okulları Açıldı

Zonguldak'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca (GSB) Yaz Spor Okulları açılışı gerçekleştirildi.

Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, burada yaptığı konuşmada, müdürlük olarak 25 farklı branşta, mesai mefhumu gözetmeksizin kentin hizmetinde olduklarını belirtti.

Bu güzide şehrin evlatlarına hizmet etmenin kendileri için onur ve büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Hacı, "Sporun birleştirici gücüyle çocuklarımızın ve gençlerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halk oyunları ve spor branşları performanslarının yanı sıra aksiyon gösterileriyle devam eden tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Törene Vali Yardımcısı Fatih Baysal, kurum ve şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve veliler katıldı.