Zonguldak\'ta yeni yıl kutlaması sırasında kavga çıktı

ZONGULDAK'ta yeni yıl kutlaması yapan gruplar dağılırken aralarında kavga çıktı. Aynı sokak üzerinde 4 farklı grubun kavga ettiği görülürken tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anları kameraya yansırken ruhsatsız silahla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Kentte yeni yıl coşkusu yaşandı. İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak girişinde gençler yeni yılın ilk dakikalarını sokakta kutladı. Daha sonra aynı sokakta bir grup genç kavga etmeye başladı. Kavga çevredeki gruplara da sıçradı. 4 farklı grup bilinmeyen bir sebeple aynı yerde tekmeli ve yumruklu kavga etti. Çevredekiler kavga edenleri sakinleştirmeye çalışırken bölgede güvenliği sağlamak için bulunan polis ekiplerinin müdahalesiyle gruplar ayrıldı. Kavga anı kameralara yansırken ruhsatsız silah taşıdığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Darbedilen 1 kişi ambulansla, 3 kişi de kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. (DHA)