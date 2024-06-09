Zonguldak'ta YKS heyecanı; üniversite hayalleri için ter döktüler - Son Dakika
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Zonguldak'ta YKS heyecanı; üniversite hayalleri için ter döktüler

Zonguldak'ta binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumu için sınav merkezlerine akın etti. Sınavın sorunsuz geçmesi için geniş güvenlik önlemleri alındı. Aileler, çocuklarını okul önlerinde beklerken dualarla destek oldu. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak.

09.06.2024 10:36
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Zonguldak'ta YKS heyecanı; üniversite hayalleri için ter döktüler

ZONGULDAK - Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini gerçekleştirmek için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumu bugün gerçekleştirilecek. Zonguldak'ta da sınava giren binlerce öğrenci, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine akın etti.

Zonguldak'ta sınavın sorunsuz geçmesi için geniş güvenlik önlemleri alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınavın yapılacağı okullarda güvenliği sağlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren görev aldı. Adayların sınav merkezlerine girişleri sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için titizlikle çalışıldı.

Aileler, sınava giren çocuklarını okul önlerinde sabırsızlıkla bekledi. Sınav merkezlerinin önünde çocuklarına moral vermek için toplanan veliler, dualarla destek oldu. Saat 10.00 itibariyle sınav merkezlerinin giriş kapıları kapatıldı. Sınavın başlamasına dakikalar kala aileler okul bahçelerinden ayrıldı.

Bugün gerçekleştirilecek olan AYT sabah saat 10.15'te başlarken ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek. Sınavın son oturumu olan YDT saat 15.45'te başlayıp 120 dakika sürecek. YDT'de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Öğrenciler, sınav süresince ter dökerken, veliler de dışarıda heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

YKS sonuçları, ÖSYM tarafından 10 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, tercih dönemine girerek hayallerindeki üniversitelere yerleşebilmek için tercihlerini yapacak.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta YKS heyecanı; üniversite hayalleri için ter döktüler - Son Dakika

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