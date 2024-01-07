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Zonguldak'ta Yüksek Aidat Tartışması Kanlı Bitti: 5 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Yüksek Aidat Tartışması Kanlı Bitti: 5 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanda 'yüksek aidat' nedeniyle çıkan tartışma, tekme-tokat kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Zonguldak\'ta Yüksek Aidat Tartışması Kanlı Bitti: 5 Yaralı
07.01.2024 - 14:51,
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ZONGULDAK'ta 'yüksek aidat' nedeniyle binada oturanlar arasında çıkan tekme-tokat kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Süleymanlar Mahallesi Yaşar Balcı Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Toplantı için bir araya gelen binada oturanlar arasında 'yüksek aidat' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile komşular tekme-tokat birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güçlükle tarafları ayırırken, kavga sırasında S.T., M.D. N.A., A.Ç. ve S.Ö. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. 5 kişi tedavi sonrası taburcu olurken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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Ereğli, Balcı, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Yüksek Aidat Tartışması Kanlı Bitti: 5 Yaralı - Son Dakika
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