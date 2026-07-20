Zonguldak\'ta Zabıta Memuruna Silahlı Saldırı

ZONGULDAK'ta belediyenin sebze halinde güvenlik görevlisi Oktay B., iddiaya göre alacaklı olduğu zabıta memuru Kemal Ö.'yü bacağından tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'nde bulunan Zonguldak Belediyesi'ne ait sebze halinde meydana geldi. Halde güvenlik görevlisi olarak çalışan Oktay B., kendisine 500 bin lira borcu olduğunu iddia ettiği zabıta memuru Kemal Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay B., tabancasıyla Kemal Ö.'ye ateş etti. Bacağından vurulan Kemal Ö. yere düşerken, Oktay B. Olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli güvenlik görevlisi Oktay B. polis tarafından kısa sürede gözaltına alınırken, Kemal Ö. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Kemal Ö.'nün ameliyata alınacağı ifade edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.