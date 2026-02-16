Zonguldak\'taki Maden Göçüğünde 1 İşçi Kurtarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı.

Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı.

Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, bölgeye gelen işçilerin yakınlarının kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ettiği görüldü.