Zonguldak Valiliği, yardım kömüründen taş çıktığı iddialarına açıklama yaptı

Zonguldak Valiliği, yardım kömüründen taş çıktığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılan kömürlerle ilgili basında yer alan haberler ile muhtarlar ve hak sahipleri tarafından vakfa yapılan müracaatlarda dağıtılan kömürlerde kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıktığı beyanlarıyla ilgili, vakıf tarafından yerinde yapılan tespitlerle 70 haneye ilave aynı miktarda kömür verildiği belirtildi.

Kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıkan hak sahiplerinin kömürlerinin de yeniden verileceği aktarılan açıklamada, "Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup kömür tedarik noktasında yetkili olan kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır." ifadesine yer verildi.???????