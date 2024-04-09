Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hacıbektaşoğlu, mesajında, bu kutlu ayın getirdiği huzur ve bereketi, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.
Ramazan ayının sadece oruçla sınırlı kalmayan sabır, merhamet, hoşgörü ve paylaşım gibi değerleri hissettiren önemli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Hacıbektaşoğlu, "Birbirimize karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek, kardeşlik duygularımızı güçlendirmek ramazanın öğretilerinden sadece birkaçıdır." ifadesini kullandı.
Hacıbektaşoğlu, bayramın, bu manevi yolculuğun doruğa çıktığı, komşular arasındaki dayanışmanın arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği, toplumun bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği, sevgi ve paylaşımın en yoğun hissedildiği zamanlardan biri olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, aday sayısının fazla olmasının bir bölünmeye vesile olmayacağını belirterek, hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceğini düşünmediğini ifade etti. Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunmadığını ancak genel başkanın aday olması durumunda görüşmesinin doğal olduğunu söyledi. Adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklere sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inandığını vurguladı.
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