Zonguldaklı balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı - Son Dakika
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Zonguldaklı balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı

Zonguldak'ta balıkçılar av yasağının sona ermesiyle birlikte Karadeniz'e açıldı. Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, 'Sezonumuzun hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.

01.09.2024 00:17
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Zonguldaklı balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta balıkçılar av yasağının sona ermesiyle birlikte Karadeniz'e açıldı. Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, "Sezonumuzun hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kilimli Limanı'nda 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkması dolayısıyla program düzenlendi. Programa Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve balıkçı esnaflar katıldı.

Balıkçılığın gerek bölge gerek tüm ülke adına çok önemli bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Aynı zamanda çok önemli bir iş. O yüzden şu an balıkçılığın bu gün itibariyle başlıyor olması hem sizler açısından bir gelir kaynağı; hatta ülkemiz açısından bir gelir kaynağı olması hasebiyle hem de vatandaşlarımızın doğal, sağlıklı bir yiyeceğe daha bol miktarda kavuşacak olması anlamında çok önemli. Biz önemsiyoruz" diye ifade etti.

Yeni sezonda balıkçıların işlerinin bol olmasını dileyen Özdemir, "Vatandaşlarımız da o kadar ucuz ve o kadar da proteine, bu yiyeceğe kavuşmuş olacak. 00.00 itibariyle ağlarınızı denizle buluşturacaksınız. İnşallah bu sezon diğer sezonlardan çok daha iyi olur. Sezonumuzun hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

15 yıllık balıkçı esnafı Murat Bozkurt, "Geçmiş senelerde palamuttan fazla bir verim alamadık ama bu sene 15 Ağustos itibariyle çapara serbest oldu. Palamut balığı kendini gösterdi. Bütün balıkçı arkadaşlara bol, bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar balık avlamak üzere Karadeniz'e açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zonguldaklı balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı - Son Dakika

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