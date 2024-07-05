Zonguldaklı esnaf müşteri kaybı endişesiyle uygulamayı hayata geçirmedi - Son Dakika
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Zonguldaklı esnaf müşteri kaybı endişesiyle uygulamayı hayata geçirmedi

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Ankara'da gelinlik deneyip satın almayanlardan ücret alınacağının duyurulması üzerine Zonguldak'taki esnaf Şule Darakçı, uygulamanın doğru olsa bile müşteri kaybına neden olacağı endişesini taşıdığını ifade etti. Darakçı, gelinliklerin narin kumaşlardan yapıldığını ve deneme sırasında deforme olabileceğini belirterek, uygulamayı hayata geçirmeyeceklerini söyledi.

05.07.2024 11:16
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Zonguldaklı esnaf müşteri kaybı endişesiyle uygulamayı hayata geçirmedi

Gelinlik deneyen ücretini ödeyecek

ZONGULDAK - Ankara'da gelinlik deneyip satın almayanlardan ücret alınacağının duyurulması üzerine Zonguldak'taki esnaf Şule Darakçı, uygulamanın doğru olsa bile müşteri kaybına neden olacağı endişesini taşıdığını ifade etti. Alınacak ücret henüz tarifeyle belirlenmezken Darakçı, böyle bir uygulamayı hayata geçirmeyeceklerini ifade edip "Hepsi çok narin kumaş, taş ve dantellerden yapıldığı için denerken deforme oluyor. Uygulama doğru olsa da hayata geçirmenin müşteri kaybına neden olacağını düşünüyoruz" dedi.

Haziran ayıyla birlikte düğün ve nikah sezonu da açıldı. Bu sezonla birlikte gelinlik provası yapanların sayısı da artmaya başladı. Ancak gelinlik denemeleri yapmak isteyenlerin sayısı artınca Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası gelinlik denemelerinden ücret alınacağı duyuruldu. Ancak ücret tarifesi henüz belirlenmedi.

Uygulamaya göre deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması halinde söz konusu ücret gelinliğin fiyatından düşülecek. Uygulama bazı esnaflar tarafından doğru bulunurken, bazıları ise müşteri kaybına neden olacağı endişesine yaşıyor. Ancak, Zonguldak'ta gelinlik satan esnaf Şule Darakçı, gelinlik provalarından ücret almayacaklarını açıkladı.

Darakçı, "Gelinlik başına ücret uygulaması büyükşehirlerde başladı. Ama biz Zonguldak'ta böyle bir uygulamaya geçmeyi düşünmüyoruz. Çok mantıklı bir uygulama aslında. Çünkü gelinlik maliyetleri çok yüksek. Hepsi çok narin kumaş, taş ve dantellerden yapıldığı için deforme oluyor. Gerçekten uygulama doğru ama biz hayata geçirmiyoruz. Çünkü müşteri kaybına neden olacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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