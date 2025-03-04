Zorlu Holding'in Yeni CEO'su Ömer Yüngül

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(İSTANBUL) - Zorlu Holding CEO'luk görevinden ayrılan Cem Köksal'ın yerine Ömer Yüngül atandı.

Zorlu Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart'ta yapılan Holding Yönetim Kurulu toplantısında Ömer Yüngül'ün CEO'luk görevine atanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Holding tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"4 Mart 2025 tarihinde yapılan Holding Yönetim Kurulu toplantısında, Zorlu Holding CEO'luk görevinden ayrılan Sayın Cem Köksal'ın yerine Sayın Ömer Yüngül'ün atanması kararlaştırılmıştır. Zorlu Grubu'nun tüm çalışmaları ve programlarının planlanmış olduğu şekilde kararlılıkla devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."