Zorlu Sürecin Ardından Taburcu Oluyor - Son Dakika
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Zorlu Sürecin Ardından Taburcu Oluyor

Zorlu Sürecin Ardından Taburcu Oluyor

Afyonkarahisar'da erken doğan Ebrar bebek, yoğun bakım sürecini başarıyla atlatarak eve dönmeye hazırlanıyor.

16.11.2024 11:50
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Afyonkarahisar'da 24 haftalıkken 760 gram ağırlığında dünyaya gelen Ebrar Çetinkaya, uygulanan tedavi ve ailesinin çabasıyla zorlu yoğun bakım sürecini atlatıyor.

Çiçek ile Ahmet Çetinkaya çiftinin ilk bebekleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hamileliğin henüz 6. ayındayken 760 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı.

Ebrar ismi verilen bebeğin erken doğum nedeniyle yaşama ihtimalinin düşük görülmesiyle aile için endişeli bir süreç başladı.

Yenidoğan Yoğun Bakın Servisi'nde tedavisine başlanılan minik Ebrar'ın kilosu, üç aylık zorlu yoğun bakım sürecinin sonunda 1 kilo 850 grama ulaştı.

Solunum cihazından ayrılan ve desteksiz nefes alıp vermeye başlayan bebek, taburculuğa hazırlanıyor.

Heyecanla taburculuğu bekliyorlar

Anne Çetinkaya, AA muhabirine, doğduğu günden bu yana kızını hiç yalnız bırakmak istemediğini söyledi.

İki günde bir geldikleri kızının yanından her seferinde ağlayarak çıktığını anlatan Çetinkaya, bebeğinin sağlık durumunun iyiye gitmesiyle kaygılarının zamanla mutluluğuna dönüştüğünü dile getirdi.

Çetinkaya, sağlıklı şekilde kızını bağrına basıp, eve götürecekleri günün çok yaklaştığını belirterek "Kızım 2 kilograma ulaştığında bu ay sonu taburcu edilir diye ümitle bekliyoruz. Doktorlar izin verse, kızım için hastaneden hiç ayrılmam. Tek isteğimiz kızımızı evimize götürmek. Doktorlar ve sağlık çalışanları çok ilgililer. Hepsini çok sevdik. Kızıma küçük bir bebek gibi değil de arkadaş gibi davrandılar." diye konuştu.

"Her telefon çaldığında, kızımın ölüm haberini verecekler diye çok korkuyordum"

Baba Ahmet Çetinkaya da servis önündeki "mezuniyet hatırası" yazısıyla fotoğraf çektirecekleri günü sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti

Zorlu günleri geride bırakmaya hazırlandıklarını vurgulayan Çetinkaya "İlk günlerimizde süt, ilaç ve reçete için aranıyorduk. Her telefon çaldığında, kızımın ölüm haberini verecekler diye çok korkuyordum. Bazen aşırı strese girdik. Eşimle birbirimize destek olduk, anlayış gösterdik. Üzerimize düşen bütün görevleri yaptık." ifadesini kullandı.

"Anne sütüyle beslemeye öncelik verdik"

AFSÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Afşin Kundak ise erken doğumla dünyaya gelen bebeklerin yaşama tutunmasına, teknolojik ekipmanların yanı sıra aile, hekim ve sağlık çalışanlarının birlikte özveriyle hareket etmesine bağlı olduğunu söyledi.

Ebrar bebeğin solunum ve besleme problemlerinin zamanla aşıldığına işaret eden Kundak "Tedavi sürecinde annenin tedaviye katılmasını önemsiyoruz. Anne sütüyle beslemeye öncelik verdik. Bebeği, anne yanında gözlemledikten sonra en kısa zamanda taburcu edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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