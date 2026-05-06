Zorlu ve Bayramov\'dan Zirve Değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la bir araya geldi.
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığını ziyaret ederek Bayramov'la görüştüğünü bildirdi.
Kabulleri için Bayramov'a teşekkür eden Zorlu, mesajında, "Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz faaliyetler ve özellikle yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
