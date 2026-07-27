Zorlukları Aşan Sevim Kopuz\'un Hikayesi

Eşinin vefatının ardından uzun süre evden çıkmayan ve stres nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 60 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevim Kopuz, çocukluğundan beri ilgi duyduğu el işi üretimini sosyal medya üzerinden satışa dönüştürerek hem gelir sağlıyor hem de benzer zorluklar yaşayan kadınlara örnek oluyor.

Kopuz, AA muhabirine uzun zamandır Bayrampaşa Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kurslara katıldığını ve ayaklarının üzerinde durmaya başladığını söyledi.

Eşinin vefatı nedeniyle psikolojik bunalıma girdiğini ifade eden Kopuz, "60 yaşında ve 3 çocuk annesiyim. 10 yıl oldu eşim vefat edeli. Ondan sonra ben bayağı bir strese girdim. Hala alışmış değilim çünkü eşim iyi bir insandı. Ondan sonra pek dışarı çıkmadım." dedi.

Eşinin vefatının ardından uzun süre içine kapandığını dile getiren Kopuz, rehabilitasyon merkezindeki kursların hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kopuz, kurslara katılmaya başladıktan sonra psikolojik olarak rahatladığını anlatarak, "Ellerimde stresten yaralar oluşmuştu. Buraya başlayınca doktora gidecektim, sedef hastası oldum diye düşünüyordum. Hiçbir şey kalmadı. Ellerimde benek benek yaralar vardı, kanıyorlardı." ifadelerini kullandı.

"Burası benim evim gibi"

Eşinin vefatından sonra özellikle küçük oğlunun da zor bir süreç yaşadığını belirten Kopuz, merkeze ilk onu getirdiğini söyledi.

Merkezde geçirdiği yılların hayatına büyük katkı sağladığını ifade eden Kopuz, "Çok mutlu oldum. Burası benim evim gibi. Buradaki arkadaşlarımızla 10 yıllık dostluğumuz var, aile gibi olduk." diye konuştu.

Kopuz, dizindeki rahatsızlık nedeniyle hafif aksadığını, engelli raporu alarak kurslara katılmasının önerildiğini belirtti.

Merkez çalışanlarının her zaman kendilerine destek olduğunu vurgulayan Kopuz, "Burada çayımız, kahvemiz var. (Merkezin müdürü) Fatoş Hanım elinden geleni yapıyor. 'Sizin için ne yapabiliriz, nasıl imkan sağlayabiliriz?' diye uğraşıyor. Hepsi öyle. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

"Kimseye muhtaç olmamak için çabalıyorum"

Çocukluğundan beri el işi ürünlere ilgi duyduğunu anlatan Kopuz, yaşadığı zor günleri sosyal medyaya yönelerek aşmaya çalıştığını söyledi.

Kopuz, genç kızlar için yaptığı çeyiz ürünlerinin rağbet gördüğünü dile getirerek, "Bunlar, el işi çeyiz ürünleri. Zaten çocukluğumdan beri bunları seven bir insandım. Sonra eşimden dolayı biraz zor günler geçirdiğim için kızım bana, 'Instagram açalım.' dedi. Açtım, yavaş yavaş ilerledim." ifadelerini kullandı.

İlk başta sosyal medya hesabını hem hobi hem de satış yapmak amacıyla açtığını belirten Kopuz, zamanla müşteri kitlesi oluşturmaya başladığını dile getirdi.

Eşini kaybettikten sonra 3 çocuğuyla hayat mücadelesi verdiğini anlatan Kopuz, bu süreçte ailesi ve yakın çevresinin desteğini her zaman yanında hissettiğini söyledi.

Kopuz, yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Şimdi öyle anlatırsak çok derine gideriz ama eşim, dostum ve akrabalarım beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hele bir abim var, asla yalnız bırakmadı. Akrabalarım da öyle." diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara olumlu geri dönüşler aldığını ifade eden Kopuz, insanların beğenisinin kendisini daha fazla çalışmaya teşvik ettiğini anlattı.

Olumsuz yorumlarla da karşılaştığını belirten Sevim Kopuz, "Olumsuz yorumlar da geliyor, normal. Canımı sıkanları engelliyorum, rahatlıyorum. Çok takılan bir insan değilim. Genelde uyum sağlamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatını kendi imkanlarıyla sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Kopuz, çocukları için güçlü kalmaya gayret ettiğini söyledi.

Yakınlarının ve akrabalarının desteğini hiçbir zaman unutamayacağını dile getiren Kopuz, "Ben şunu söylemek istiyorum akrabalarım beni el üstünde tutuyor. Eşimin tarafı da öyle. Her zaman yanımdalar. Çocukların başındayım diye bana çok sahip çıktılar. Hepsine minnettarım." diye konuştu.

"İnsan yeter ki vazgeçmesin"

Ev hanımlarının ve girişimcilik konusunda tereddüt yaşayan kadınların mutlaka bu tarz işleri denemesi gerektiğini ifade eden Kopuz, insanların çabaladıkları sürece başarıya ulaşabileceklerini anlattı.

Uzun yıllar sonra kendi işini kurmanın ve üretmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kopuz, "Yapsınlar. Her şeyi yapsınlar çünkü insan şükretmeyi bilmeli. Elhamdülillah demeli. Çabaladıktan sonra her şey olur. Ben sıfırdan başladım. Rabb'ime şükürler olsun. Elhamdülillah. Sayfam güzel yerlere geldi. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnsan yeter ki vazgeçmesin." dedi.