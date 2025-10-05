Zorunlu Eğitim Sistemi Değişiyor - Son Dakika
Zorunlu Eğitim Sistemi Değişiyor

Zorunlu Eğitim Sistemi Değişiyor
05.10.2025 15:46
Bakan Tekin, 4+4+4 eğitim sisteminin değişimi için rapor hazırlandığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ

Kanal 7 televizyonunda konuşan Tekin, toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle zorunlu eğitim süresinin kısaltılabileceğini söyledi. Bakan Tekin, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) lisans eğitiminin 3 yıla düşürülmesine ilişkin hazırlığını da hatırlattı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN ONAYINA SUNACAĞIZ"

Tekin, bir süredir üzerinde çalışılan raporun tamamlandığını açıklayıp, "Bunu sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var. İlk kabinede çok büyük ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapacağız" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILIN TAKVİMİ BUNA GÖRE DİZAYN EDİLECEK"

Bu yıl içinde karar verileceğini de ifade eden Tekin, "Önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimi buna göre dizayn edilecektir" diye konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Gündemine 2025 yılı öğretmen atamaları ve Milli Eğitim Akademisi kontenjanlarını da alan Bakan Tekin, KPSS ile mülakat döneminin bittiğini belirterek, "Bunu bu yıl son kez yaptık" ifadesini kullandı.

Tekin, 24 Kasım'da 15 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını da sözlerine ekleyip "2026 başından itibaren akademide 10 bin öğretmenin eğitim sürecini başlatacağız" dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zorunlu Eğitim Sistemi Değişiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Zorunlu Eğitim Sistemi Değişiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.