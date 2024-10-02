Zorunlu Eğitimde 12. Yıl Tartışılıyor

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Enstitü Sosyal, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasının 12. yılında eğitim politikalarının değerlendirilmesi ve uygulamada yaşanan zorluklara ilişkin çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştay düzenledi.

Enstitünün Üsküdar'daki merkezinde başlayan "12. Yılında 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Değerlendirme Çalıştayı"nda "4 yıllık İlkokul Eğitiminin Akademik ve Psikososyal Çıktıları" oturumu yapıldı.

Uzmanların "Dünyada İlkokul Süreleri, Eğitsel Boyut ve Psikososyal Boyut" konularını değerlendirdiği toplantıda, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi içinde ilkokulun 4 yılla sınırlandırılması öğrenciler ve öğretmenler açısından ele alındı.

Türkçenin yetkin, yeterli ve imlaya uygun bir şekilde kullanılmasının önemine dikkati çekilen çalıştayda, öğrencilerin ana dil konusundaki eksikliklerine değinildi.

"İlkokul, ortaokul ve lise çalıştayları olacak"

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, açılışta yaptığı konuşmada, derinlikli tartışmanın yaptıkları çalışmalarda çok önemli olduğunu söyledi.

Armağan, çalıştayda bundan dolayı kademe kademe tartışma kararı aldıklarını dile getirerek, "İlkokul, ortaokul ve lise çalıştayları olacak. İlkokulu buradaki çalışmaların tamamında çok önemsiyoruz. Çünkü ilkokul eğitiminde güçlü ve modern bir yaklaşımla ilerlendiği zaman çocukların diğer kademelerde çok zorlanacağını düşünmüyoruz. Ondan dolayı yaptığımız birçok çalışmanın hedefi, hedef kitlesi ilkokullar ve ilkokul öğrencileri. Bu yüzden '12 yıllık zorunlu eğitimde de önce ilkokulları konuşarak başlayalım' dedik." ifadelerini kullandı.

Akademisyenler, okul idarecileri ve öğretmenlerin çok sık bir araya gelmediğini kaydeden Armağan, bu nedenle çalıştayın verimli geçmesini ümit ettiğini belirtti.

Akademisyen, okul idarecileri, öğretmen ve araştırmacıların katıldığı çalıştayın 7 Ekim'de düzenlenecek ikinci oturumunda ortaokulların, 10 Ekim'deki üçüncü oturumunda ise liselerin durumunun masaya yatırılması bekleniyor.