Zübeyde Hanım, Vefatının 103'üncü Yılında Karşıyaka'da Anıldı

(İZMİR)- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 103'üncü yılında Karşıyaka'daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yüreğimizde derin bir hüzün ve sonsuz bir minnetle, Atamızın bizlere emaneti olan Zübeyde Hanım'ı anıyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki anıt mezarında anıldı. Karşıyaka Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törene, Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, CHP İlçe Başkanı Levent Güçlü, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, anıt mezara karanfiller sunuldu.

Katılımcılar adına söz alan Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı ve Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özkaban, konuşmalarında Zübeyde Hanım'ı sonsuz sevgi, saygı ve şükranla andı. Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencisi Elif Ece Kılıç tarafından da Zübeyde Hanım şiiri okundu.

"Atamızın bizlere emaneti olan Zübeyde Hanım'ı anıyoruz"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Zübeyde Hanım, bu güzel kentin, Karşıyaka'nın topraklarında ebedi istirahatinde. ve biz Karşıyakalılar, onun hatırasını sadece bir mezar taşında değil, her sokakta, her yürekte yaşatıyoruz. Çünkü Karşıyaka, Atatürk'e yürekten bağlı, Cumhuriyet'in değerlerini iliklerine kadar hisseden bir kenttir ve öyle olmaya da devam edecektir. Yüreğimizde derin bir hüzün ve sonsuz bir minnetle, bir kez daha, Atamızın bizlere emaneti olan Zübeyde Hanım'ı anıyoruz" diye konuştu.