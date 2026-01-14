Zübeyde Hanım, Vefatının 103'üncü Yılında Karşıyaka'da Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zübeyde Hanım, Vefatının 103'üncü Yılında Karşıyaka'da Anıldı

14.01.2026 13:27  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 103. ölüm yıl dönümünde Karşıyaka'daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Katılımcılar arasında belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri yer aldı.

(İZMİR)- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 103'üncü yılında Karşıyaka'daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yüreğimizde derin bir hüzün ve sonsuz bir minnetle, Atamızın bizlere emaneti olan Zübeyde Hanım'ı anıyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki anıt mezarında anıldı. Karşıyaka Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törene, Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, CHP İlçe Başkanı Levent Güçlü, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, anıt mezara karanfiller sunuldu.

Katılımcılar adına söz alan Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı ve Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özkaban, konuşmalarında Zübeyde Hanım'ı sonsuz sevgi, saygı ve şükranla andı. Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencisi Elif Ece Kılıç tarafından da Zübeyde Hanım şiiri okundu.

"Atamızın bizlere emaneti olan Zübeyde Hanım'ı anıyoruz"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Zübeyde Hanım, bu güzel kentin, Karşıyaka'nın topraklarında ebedi istirahatinde. ve biz Karşıyakalılar, onun hatırasını sadece bir mezar taşında değil, her sokakta, her yürekte yaşatıyoruz. Çünkü Karşıyaka, Atatürk'e yürekten bağlı, Cumhuriyet'in değerlerini iliklerine kadar hisseden bir kenttir ve öyle olmaya da devam edecektir. Yüreğimizde derin bir hüzün ve sonsuz bir minnetle, bir kez daha, Atamızın bizlere emaneti olan Zübeyde Hanım'ı anıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Zübeyde Hanım, Karşıyaka, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zübeyde Hanım, Vefatının 103'üncü Yılında Karşıyaka'da Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kur’an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular
Konyasporlu Adil Demirbağ’dan bahis itirafı Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Korkutan görüntüler Deniz bir günde 50 metre çekildi Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı

15:13
Rabia Karaca’nın ’’Utandım’’ diyerek anlattığı detay: Murat arkadaşımla farklı bir cinsel ilişki yaşadı
Rabia Karaca'nın ''Utandım'' diyerek anlattığı detay: Murat arkadaşımla farklı bir cinsel ilişki yaşadı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 15:42:57. #7.11#
SON DAKİKA: Zübeyde Hanım, Vefatının 103'üncü Yılında Karşıyaka'da Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.