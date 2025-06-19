Hatay'ın Samandağ ilçesinde türbenin elektrik kablolarını çalan 2 zanlı tutuklandı.
Deniz Mahallesi'ndeki Zuhur Türbesi'nin elektrik kablolarının çalındığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.
S.B. ile V.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Zuhur Türbesi'nden Kablo Hırsızlığı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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