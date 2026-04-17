Tiyatro Oyuncusu Zülfikar Yazgaç, Kartallı Sanatseverlerle Buluştu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tiyatro Oyuncusu Zülfikar Yazgaç, Kartallı Sanatseverlerle Buluştu

17.04.2026 10:25  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte tiyatro oyuncusu Zülfikar Yazgaç, kitabı 'Hayatımı Yazsam Dram Olur Diyordum, Bi Yazdım Çok Komik Oldu' üzerinden yaşam öyküsünü paylaşarak, katılımcılara ilham verici tavsiyelerde bulundu. Yazgaç, etkinlikte sanatın dayanışma gücünü vurguladı.

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza gününde, tiyatro oyuncusu Zülfikar Yazgaç, sanatseverlerle bir araya geldi.

Kartal Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Zülfikar Yazgaç, yaşam öyküsünü kaleme aldığı "Hayatımı Yazsam Dram Olur Diyordum, Bi Yazdım Çok Komik Oldu" adlı kitabı üzerinden söyleşi gerçekleştirdi. Kendi hayatındaki ilginç dönüm noktalarını, karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukları mizahın gücüyle nasıl aştığını anlatan Yazgaç, katılımcılara hem duygusal hem de keyifli anlar yaşattı. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide sanatçı, gençlere hayata karşı dirençli olma ve pozitif bakış açısını koruma konularında tavsiyelerde bulundu.

Sanatın gücü dayanışmaya dönüştü

Etkinliğin anlamlı anlarından biri ise Yazgaç'ın sergilediği toplumsal duyarlılık oldu. Sanatçı, söyleşi sonrası imzaladığı kitaplarını katılımcılara ücretsiz olarak ulaştırdı. Kitap bedeli yerine isteyen vatandaşları Fiziksel Engelliler Vakfı'na bağış yapmaya davet eden Yazgaç, sanatın birleştirici ve yardımlaşmayı teşvik eden gücünü vurguladı.

Etkinliğin sonunda sahneye çıkan Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Gül Altınöz, sanatçıyı başarılı performansından ve anlamlı projesinden dolayı tebrik etti. Altınöz, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Zülfikar Yazgaç'a çiçek takdiminde bulunarak, sanatın ve sanatçının her zaman destekleneceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:31:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.