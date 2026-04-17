Tiyatro Oyuncusu Zülfikar Yazgaç, Kartallı Sanatseverlerle Buluştu

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza gününde, tiyatro oyuncusu Zülfikar Yazgaç, sanatseverlerle bir araya geldi.

Kartal Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Zülfikar Yazgaç, yaşam öyküsünü kaleme aldığı "Hayatımı Yazsam Dram Olur Diyordum, Bi Yazdım Çok Komik Oldu" adlı kitabı üzerinden söyleşi gerçekleştirdi. Kendi hayatındaki ilginç dönüm noktalarını, karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukları mizahın gücüyle nasıl aştığını anlatan Yazgaç, katılımcılara hem duygusal hem de keyifli anlar yaşattı. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide sanatçı, gençlere hayata karşı dirençli olma ve pozitif bakış açısını koruma konularında tavsiyelerde bulundu.

Sanatın gücü dayanışmaya dönüştü

Etkinliğin anlamlı anlarından biri ise Yazgaç'ın sergilediği toplumsal duyarlılık oldu. Sanatçı, söyleşi sonrası imzaladığı kitaplarını katılımcılara ücretsiz olarak ulaştırdı. Kitap bedeli yerine isteyen vatandaşları Fiziksel Engelliler Vakfı'na bağış yapmaya davet eden Yazgaç, sanatın birleştirici ve yardımlaşmayı teşvik eden gücünü vurguladı.

Etkinliğin sonunda sahneye çıkan Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Gül Altınöz, sanatçıyı başarılı performansından ve anlamlı projesinden dolayı tebrik etti. Altınöz, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Zülfikar Yazgaç'a çiçek takdiminde bulunarak, sanatın ve sanatçının her zaman destekleneceğini ifade etti.